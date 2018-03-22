قامت شركة ساماكو للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات أودى في المملكة العربية السعودية، بتكريم ملاك سيارات أودي وعالائتهم من خلال “يوم أودي العائلي المفتوح” تم تخصيصه لإتاحة فرصة فريدة من نوعها لهم لتجربة قيادة سيارات أودي الرياضية. وقد تم اقامة هذا الحدث المميز في حلبة “ذا ترك” في مدينة جدة.

وقد تضمن يوم أودي العائلي المفتوح الأول العديد من الأنشطة الممتعة، بما في ذلك تجارب قيادة لطرازات أودي الرياضية، حيث قامت ساماكو أودي بتوفير مجموعة من سيارات أودي الرياضية من طراز أودي S ، وأودي RS ، والطراز الحائز على الكثير من الجوائز العالمية أودي R8الذي يتميز بتصميمه الخارجي الرياضي الأنيق والأداء الرائع والتطور التكنولوجي.

وقد تم تنظيم دورات تجارب القيادة على مضمار سباق خصص لهذه الغاية و تم تصميمه ليناسب قوة آداء سيارات اودي الرياضية، في حلبة ” ذا ترك”. وقد تخلل دورات التجارب العديد من المحاضرات لإستعراض أحدث تكنولوجيات أودى المتطورة، وأنظمة المساعدة على القيادة التي تم تطويرها حديثا، والتي وساهمت في ان تحتل أودى مركزا رائدا في قطاع السيارات الرياضية الفاخرة.

وقد انتهزت اودي ساماكو اقامة هذا الحدث الكبير، بعرض مجموعة من احدث طرازات أودي المتعددة الاستخدامات مثل أودي Q5 وأودي Q2 و أودى Q7، بالاضافة الى اودي A5، وأودى S5 كوبية، واودي RS 3 ، و أودى S3 وأودي TT .

ومن ضمن فقرات يوم أودي العائلي المفتوح، فقرة سباق سيارات الكارتينغ، حيث شاركت العائلات في هذا السباق الذي اظهر القدرات الكبيرة لأفراد العائلة في قيادة هذه السيارات الصغيرة ذات الآداء القوي. كما تم تخصيص العديد من الأنشطة للأطفال لإتاحة الفرصة لهم للإستمتاع بهذا اليوم المميز، حيث تم توفير العديد من السيارات الكهربائية الصغيرة المشابهة لطرازات أودي المختلفة لقيادتها على مضمار خاص أعد لهذا الغرض.

وبهذه المناسبة تحدث ، كريم تاس، المدير العام لعلامة أودى في شركة سماكو للسيارات، قائلا:” اقيم هذا اليوم العائلي المفتوح لملاك وعملاء سيارات أودى وعائلاتهم، وهو يساهم في تعزيز تواصلنا مع عملائنا وعائلاتهم بشكل مريح وممتع، وفي نفس الوقت نقدم لهم كل جديد ومميز من طرازات اودي الحديثة بالاضافة الى تعريفهم بعروضنا الخاصة ووجديدنا فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع.

نحن في شركة ساماكو للسيارات، حريصون جداً على الحفاظ على علاقة قوية مع عملائنا بكل طريقة ممكنة. سوف نواصل في اقامة وتنظيم هذه اللقاءات التي تساهم في تطوير علاقتنا، ليس فقط مع عملائنا، ولكن مع الأسرة بأكملها، وذلك حتى نتمكن من أن نوفر لهم خدمة أفضل في المستقبل”.

واضاف:” مبادرة أودى ساماكو هذه تندرج ضمن الإطار العام لاستراتيجية ساماكو – أودى الجديدة لتكون أقرب ما يمكن من عملائها، ومشاركتهم في مناسباتهم وانشطتهم الرياضية والاجتماعية، بالاضافة الى تشجيعهم على التواصل المستمر مع الشركة ليكونوا على اطلاع على كل جديد من اودي وعلى العروض المميزة التي نطلقها”.