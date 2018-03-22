ختام التمرين المشترك بين القوات البرية السعودية والجيش الأمريكي

اختتم التمرين العسكري المشترك الصداقة 2018 بين القوات البرية السعودية والجيش الأميركي، الذي دارت فعاليته في «ميدان شمال 2» بالمنطقة الشمالية، بحضور الفريق ركن فهد المطير قائد القوات البرية الملكية السعودية، وعدد من كبار القادة والضباط من الجانبين السعودي والأميركي.

ونفذ التمرين بالذخيرة الحية، حيث عكس القدرة القتالية والاحترَافية في تفعيل وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة، وإِصَابَة الأهداف بدقة عالية ومتناهية بشكل مشترك من الطرفين، حيث تم تنفيذ التمرين الختامي بنجاح، محققاً الأهداف التدريبية المخطط لها.

من جهته، أوضح قائد القوات البرية السعودية، أن تمرين الصداقة في نسخته الرابعة يعد تتويجاً لبعض التمارين التي أجريت سابقاً، مشيراً إلى أن هذه التمارين مهمة للوقوف على جاهزية قواتنا البرية والرفع من قدراتها القتالية، وبين أن أداء جميع المشاركين ظهر بمستوى عال ورائع جداً عكس بصورة إيجابية ما وصلت إليه هذه القوات من درجة استعداد عالية وجاهزية قتالية ونتطلع إلى الاستمرار في مثل هذه التمارين.

من جانبه، أكد نائب قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي اللواء تيري ميكرنت، أن التمرين يأتي ضمن العمل المشترك مع القوات البرية السعودية لتحقيق العمل المشترك لمواجهة الأخطار والمحافظة على الاستقرار، عادّاً التمرين فرصة للعمل والدمج بين قوتينا على جميع المستويات، وهذا من شأنه تحقيق العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات.

يُذْكَرُ أَنَّ تمرين الصداقة 2018 استمر لعدة أسابيع، ويَأْتِي ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية، كما أن تمارين الصداقة ومنذ انطلاقتها وحتى الوصول لتمرين الصداقة 2018 تؤكد متانة العلاقة التي تربط السعودية بالولايات المتحدة الأميركية.