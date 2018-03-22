اتفاقية لإنشاء مركز للتميز العلمي في مدينة «نيوم»

وقّعت مدينة «نيوم» (NEOM) وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) أمس، اتفاقية لإنشاء مركز للتميّز العلمي متخصص في أبحاث مشروع نيوم داخل حرم «كاوست».

ويهدف الاتفاق إلى توفير مركز للأبحاث والتعليم يقدم حلولاً تدعم مشروع «نيوم» وتسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية في مجالات تشمل الطاقة المستدامة وتخطيط المدن والزراعة وعلوم الزلازل وتحلية المياه والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وأجهزة الاستشعار.

وتطمح «نيوم» و«كاوست» كخطوة أولية إلى توسيع مساهمتهما في تطوير التقنيات المستدامة لتسخيرها في المجالات الحيوية المهمة للمملكة والعالم لخدمة البشرية، كما يسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى جذب المؤسسات البحثية والتطويرية الأخرى للمشاركة في هذه المهمة. وقال المهندس نظمي النصر الرئيس المكلف لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية: «هذا التعاون يُعد إنجازاً مهماً لخدمة المملكة، خصوصاً أنّنا نشهد اليوم حقبة من التحول الوطني تُعقد فيها كثير من الآمال والطموحات على المؤسسات الوطنية التي تتمتع برأسمال فكري وقدرات كبيرة كجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية و(نيوم)».

وأكد أنّ الاتفاق سيمكّن الطرفين من تسخير إمكاناتهما المشتركة لدعم رؤية المملكة 2030 وتحقيق التأثير المطلوب.

إلى ذلك، نوّه الدكتور كلاوس كلينفيلد الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» التي استطاعت أن تصبح قوة دافعة للابتكار والتقدم العلمي والتقني، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تجمع «نيوم» و«كاوست» في رؤية واحدة لتحقيق إنجازات واعدة في مجالات مهمة للمملكة والعالم، وللعمل على توفير إجاباتٍ وحلولٍ لأصعب الأسئلة والتحديات.