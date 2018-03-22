على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة، أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عدداً من مذكرات التفاهم، الأولى مع شركة بوز آلن هاميلتون (Booz Allen Hamilton) المختصة في مجال الأمن السيبراني، والأخرى مع جامعة (Draper) المتخصصة بتعليم ريادة الأعمال، التي تمتلك برامج تدريبية لتأهيل الملتحقين لتأسيس شركات ناشئة خاصة بهم والنمو بها.
وتهدف المذكرة الأولى إلى تنظيم مسابقات وطنية في مجال الأمن السيبراني محكمة دوليا، وستعقد المسابقة الأولى في 7 أبريل المقبل، وإتاحة مواد تعليمية وتدريبية في مجال الأمن السيبراني وإنشاء مركز ابتكار مشترك للأمن السيبراني بين الجهتين، وتضمنت بنود المذكرة إتاحة الوصول إلى محتوى خاص عبر موقع الشركة وتنظيم فعاليات مشتركة والمساهمة في تطوير مهارات الموهوبين.
بينما تضمنت المذكرة الثانية مع جامعة (Draper) ابتعاث 15 مرشحاً سعودياً للتدريب بمقر الجامعة بوادي السليكون، بالإضافة لاستكشاف فرصة إنشاء مقر للجامعة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الاتحاد، كما تضمنت بنود المذكرة تنظيم فعاليات مشتركة والإسهام في تطوير مهارات الموهوبين، وإيجاد فرص ابتعاث للطلاب السعوديين.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الذي وقع المذكرات نيابة عن رئيس الاتحاد سعود القحطاني، أن المذكرات تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المتواصلة بهدف تحقيق رؤية السعودية 2030 وبناء جيل تقني مطلع في هذا المجال، علاوة على رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وقدراتهم.
تعاون سعودي ـ أمريكي في مجال الأمن السيبراني
على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة، أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة عدداً من مذكرات التفاهم، الأولى مع شركة بوز آلن هاميلتون (Booz Allen Hamilton) المختصة في مجال الأمن السيبراني، والأخرى مع جامعة (Draper) المتخصصة بتعليم ريادة الأعمال، التي تمتلك برامج تدريبية لتأهيل الملتحقين لتأسيس شركات ناشئة خاصة بهم والنمو بها.
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