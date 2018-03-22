ولي العهد يصل إلى مبنى البنتاغون في واشنطن

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الدمام – الشرق

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الخميس، وكان في استقباله وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس.

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