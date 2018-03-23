معالي حصة بو حميد تسلط الضوء على الانسجام السعودي الإماراتي في التنمية المجتمعية 

شاركت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع في ندوة حملت عنوان “الثراء المعرفي، يُكسب المجتمعات والشعوب روح التلاحم والتماسك”، نظمتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ضمن فعاليات جناح دولة الإمارات في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وسلطت معالي بو حميد الضوء على العلاقات السعودية الإماراتية المميزة والتي شهدت خطوات استراتيجية هامة خلال العقد الأخير، حتى أصبحت نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول، وذلك في ظل الانسجام التام وتكامل الرؤى تجاه القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت معاليها إلى تشابه وانسجام الأهداف الاستراتيجية الموحدة بين البلدين في مجالات التنمية الاجتماعية بما في ذلك الأسرة وأصحاب الهمم والتطوع والجودة في الخدمات وجمعيات النفع العام والضمان الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وأكدت معاليها على ضرورة تحفيز الإبداع وحب الاستطلاع والرغبة في العطاء لمن هم فوق عمر الستين وتغيير مفهوم كبار السن في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التركيز على عدد من المجالات التي تهم هذه الفئة بما في ذلك الاستدامة المالية والتعلم والمجتمع والصحة ونمط الحياة والعادات والتقاليد والإنتاجية، مشيرة إلى أن أعداد كبار السن على مستوى العالم في يتزايد بوتيرة أكبر من أي وقت مضى، ومن المتوقع أن يفوق عددهم في دولة الإمارات ضعف ما هو عليه الآن في العشر سنوات المقبلة.

واستعرضت معاليها مبادرة “لقاء عبر الأجيال” التي جمعت أكثر من 100 مشارك من أجل التعاون في ابتكار وتصميم خدمات وما هو جديد ومختلف لدمج الأجيال معاً. وأوضحت معاليها أن اللقاء استخلص خمسة دروس أساسية قائمة على أن نظرتنا غير الصحيحة لمعنى كبار السن تحد من قدراتنا، وأننا نستمد الطاقة من البيئة المحيطة بنا، وأن التعلم متبادل بيننا وبين هذه الشريحة، وأن الإحساس بالرغبة في الحياة لا ينتهي بتقدم العمر، وأنه من الضروري الاستمرار في عقد هذه اللقاءات.

من جهة أخرى، استعرضت معاليها المجموعة القصصية “قراءات في حقوق”، وهي عبارة عن 3 قصص تلقي الضوء على حزمة من حقوق الطفل التي أقرها له القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حماية الطفل “وديمة”، والتي تم تناولها بشكل شيق وجاذب للأطفال، بالتعاون مع شركة بداية.

وتهدف “قراءات في حقوق” إلى التركيز على الرعاية الأسرية ودور الأسرة في الاهتمام بالطفل وعدم الاعتماد على الخادمة وتوعية الطفل بحقه في الحياة والحصول على المستندات والأوراق الثبوتية ليتمكنوا من الحصول على خدمات الدولة من تعليم وصحة ونقل وحماية وغيرها، وكذلك حمايتهم من الاستغلال والعنف، فلكل طفل الحق في العيش حياة كاملة آمنة ومنتجة في بيئة خالية من المخاطر.

واختتمت معالي بو حميد الندوة بالتأكيد على أنه من هنا نستطيع التأكيد بأن البلدين الشقيقين استفادا من الرؤيا المشتركة لتوحيد الطاقات والإمكانات، مما أدى لتحقيق الأهداف والعمل على بناء المجتمع بطريقة فعالة.

وكانت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة قد نظمت منذ انطلاق فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب سلسلة من الندوات الثقافية التي شارك فيها عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى حفلات توقيع الكتب وغيرها من الأنشطة والفعاليات بالتعاون مع شركاء من البلدين.