أعلنت ايزون I.ZONE، أكبر سلسلة توزيع معتمدة لمنتجات شركة “أبل” في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح أحدث معارضها في مدينة مكة المكرمة، والواقع في شارع الشيخ محمد بن جبير في حي الشوقية. معرض ايزون I.ZONE الجديد يقدم تجربة تسوق مميزة للمتسوقين في مكة المكرمة، للتعرف وتجربة مجموعة كاملة من منتجات شركة “أبل” الامريكية والاكسسوارات الخاصة بها.

وقد قام السيد مشعل علي رضا، العضو المنتدب، بالإعلان عن افتتاح معرض ايزون الجديد، بقوله:” نحن في ايزون، التابعة لشركة علي رضا القابضة، نشعر بحماس شديد لافتتاح احدث معارضنا في المملكة العربية السعودية في مدينة مكة المكرمة. لقد استغرق الامر بعض الوقت، ولكننا الآن مسرورون جداً لافتتاح هذا الفرع الجديد، الذي سيساهم في توسيع تواجدنا على ارض مملكتنا الحبيبة، ويتيح لنا الفرصة لخدمة سكان وزوار مكة المكرمة. من خلال هذا المعرض الجديد المميز، يستطيع عملاؤنا في مكة المكرمة الحصول على أحدث المنتجات المبتكرة من شركة أبل والتي هي عالم من الرقي والحداثة، مدعوما بخدمات ممتازة لما بعد البيع”.

وأضاف: ” بالنسبة لنا، ان نكون أقرب ما يمكن من عملائنا هو امر حيوي وضروري جدا، لأن ذلك يساعدنا على توفير خدمات سريعة لهم أينما كانوا. لذلك، سوف نواصل توسيع تواجدنا في مختلف مناطق المملكة لضمان أن يتمكن عملاؤنا من الوصول إلينا بدون مشقة. كما أننا سوف نواصل تطوير ودعم خدماتنا وتجربة الشراء التي نوفرها لعملائنا من خلال موقعنا على الانترنت www.izone-stores.com لضمان أن يتمكن جميع عملائنا الحاليين والجدد من الحصول على هذه المنتجات الرائعة”.