في خطوة جديدة تهدف إلى تنويع محتواها الترفيهي على متن رحلاتها ودعما منها للمواهب الوطنية المبدعة، أعلنت نسما للطيران عن اضافة قناة خاصة ضمن محتواها الترفيهي لخبير السيارات الشهير حسن كتبي ابتداء من ابريل 2018م ، حيث سوف تتضمن القناة الجديدة أحدث تجارب قيادة السيارات بالإضافة إلى العديد من النصائح الهامة للمسافرين الراغبين في قيادة السيارات في الدول الأخرى.
من جانبه أعرب خبير السيارات حسن كتبي عن سعادته الكبيرة لهذه المبادرة من خطوط نسما للطيران مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس الدور الكبير الذي تقوم به خطوط نسما للطيران في دعم المواهب الوطنية التي تزخر بها مملكتنا الحبيبة واطلاع العالم عليها.
في خطوة تهدف إلى تعزيز محتواها الترفيهي من صانعين المحتوى السعوديين
"نسما للطيران" تضيف قناة لخبير السيارات الاول حسن كتبي على متن طائراتها
في خطوة جديدة تهدف إلى تنويع محتواها الترفيهي على متن رحلاتها ودعما منها للمواهب الوطنية المبدعة، أعلنت نسما للطيران عن اضافة قناة خاصة ضمن محتواها الترفيهي لخبير السيارات الشهير حسن كتبي ابتداء من ابريل 2018م ، حيث سوف تتضمن القناة الجديدة أحدث تجارب قيادة السيارات بالإضافة إلى العديد من النصائح الهامة للمسافرين الراغبين في قيادة السيارات في الدول الأخرى.
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