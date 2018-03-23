“مركزية العراق في العقل الاستراتيجي الإيراني” أحدث إصدارات “رصانة” في معرض الرياض للكتاب

صدر حديثًا عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) كتاب “مركزية العراق في العقل الاستراتيجي الإيراني”، وهو متوافر حاليًّا في القسم الخاصّ بالمعهد في معرض الرياض الدولي للكتاب، جناحَي D28-D29.

الكتاب يشتمل على ثلاثة أبواب، يُلقِي أولها نظرة عامة على المقاربات المؤطِّرة للاستراتيجية الإيرانية في العراق، من خلال أربعة فصول يطرح أولها مدخلًا تأسيسيًّا لفهم الاستراتيجية الإيرانية في العراق، ويعرض ثانيها المقومات الرئيسية للاستراتيجية الإيرانية في العراق، ويكشف ثالثها الأهداف المركزية في الاستراتيجية الإيرانية، في حين يطرح رابعها أدوات وطرق تفعيل الاستراتيجية الإيرانية.

أما الباب الثاني فيتناول العراق في الاستراتيجية الإيرانية، من خلال دراسة حالة استراتيجية الهيمنة والتوسُّع الإيرانية، وذلك عبر أربعة فصول، يدور أولها حول مكانة العراق الجيو-استراتيجية في الإدراك الإيراني، ويكشف ثانيها منافذ الاختراق الإيراني للعراق المعاصر، ويطرح ثالثها تنامي الظاهرة الإيرانية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، في حين يستعرض رابعها أبعاد وأهداف الاستراتيجية الإيرانية في العراق.

أما الباب الثالث والأخير فعرض مُخرَجات الاستراتيجية الإيرانية في العراق، طارحًا رؤية لبيئة الفعل واستراتيجيات التفاعل على الأرض العراقية، من خلال ثلاثة فصول، ضمّ أولها التداعيات الإقليمية والدولية للاستراتيجية الإيرانية في العراق، واستعرض ثانيها المتغيرات الرئيسية المؤثرة في مستقبل الاستراتيجية الإيرانية في العراق، واستنبط ثالثها مستقبل الاستراتيجية الإيرانية في العراق.