إقالة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إقالة مستشاره للأمن القومي الجنرال هربرت ماكماستر، وعيّن بدلاً منه المندوب الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، بعد أيام من إقالته وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

وقال ترمب عبر تغريدة على موقع «تويتر»: «يسعدني إعلان أنه منذ التاسع من الشهر المقبل سيكون السفير جون بولتون مستشاري الجديد للأمن القومي». وشكر ماكماستر على «خدماته والعمل المتميز الذي قام به»، مشيراً إلى أنه «سيبقى دائماً صديقي».

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر في البيت الأبيض، أن قرار رحيل ماكماستر الذي كان يناقش على مدى أسابيع مغادرة الإدارة، تم التوصل إليه باتفاق بين الرجلين اللذين «لم تكن بينها كيمياء مشتركة». وأشارت إلى أن ترمب يريد إكمال فريقه للأمن القومي قبل اللقاء المزمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ويلتقي ترمب وبولتون بشكل دوري لمناقشة السياسة الخارجية. وزار بولتون البيت الأبيض، أمس، لمناقشة مهام دوره الجديد مع ترمب. وهو كان مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.