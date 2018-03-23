استحداث كلية للأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي

أصدر سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، قراراً يقضي بإنشاء كلية تختص بالأمن السيبراني والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتكليف الدكتور عبد الله الدهلاوي عميداً للكلية.

وتسعى الكلية إلى بناء وتأهيل قدرات وطنية شابة محترفة بأحدث الوسائل التقنية، وتأتي مبادرة إنشائها متزامنة مع التطورات والتحديات التي تواجهها الدول العالمية في هذه المجالات الحيوية.

بينما أكد القحطاني، أن مبادرة إنشاء كلية متقدمة ومتخصصة بهذه العلوم إسهام بسيط من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة لتحقيق أهداف «رؤية 2030».

في حين أشار الدكتور عبد الله الدهلاوي إلى أن من ضمن أولويات الكلية تصميم برنامج بكالوريوس متخصص في مجال العمليات السيبرانية (Cyber Operations) هو الأول من نوعه على المستويين المحلي والإقليمي، إضافة إلى برامج متميزة أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن واصل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، توقيع شراكات مع الجامعات والمراكز والشركات الأميركية المتخصصة، وذلك توافقاً مع الزيارة الحالية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، للولايات المتحدة، حيث وقع الاتحاد مذكرة تفاهم مع شركة ريثيون (Raytheon) المختصة في مجال التقنيات والابتكارات الدفاعية والأمنية والمدنية.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم مسابقات بين الجامعات في الدفاع السيبراني، وكذلك إطلاق برنامج «الرياضيات الحية» للمبرمجين، وفرص مشاركة صناعية مع الشركة للمختصين السعوديين. فيما صرح المستشار سعود القحطاني، بأن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل فاعل في تطوير قدرات المدرسين وتدريبهم لضمان بناء لبنات قوية في نشر ثقافة الأمن السيبراني والتوعية بأهميته، إضافة إلى إسهام الاتفاقية في التعاون مع الجامعات من خلال إقامة فعاليات ومسابقات مختصة في هذا المجال.