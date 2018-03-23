إطلاق نار واحتجاز رهائن في متجر جنوب فرنسا

باريس – واس

احتجز مسلح اليوم عددا من الرهائن في متجر ببلدة “تريب” جنوب فرنسا، ، حسبما ذكر مصدر أمني فرنسي.

وأضاف المصدر الأمني ، أنه سمع دوي أعيرة نارية ولم تتضح بعد دوافع منفذ الاعتداء.

من جهته قال رئيس بلدية تريب في جنوب فرنسا في حديث تلفزيوني إن هناك ضحيتين في عملية احتجاز لعدد من الرهائن .

من ناحية أخرى، تعرض أفراد لقوات الأمن يرتدون زيا رياضيا في منطقة “لود” لإطلاق أعيرة نارية بينما كانوا عائدين إلى مقر الشرطة.

ورجحت مصادر متطابقة ان يكون محتجز الرهائن هو نفسه مطلق النار على أربعة من قوات الأمن مما اسفر عن إصابة احدهم.