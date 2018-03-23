“الاستثمار” تمنح جلوبال بزنس فينتشر رخصة لتنمية متعددة الاستخدامات

منحت الهيئة العامة للاستثمار الرخصة الاستثمارية لمجموعة جلوبال بزنس فينتشرز، وذلك خلال الاجتماع المنعقد في واشنطن، بالتزامن مع زيارة ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعد هذه الخطوة الأولى لمشروع تنموي بمليارات الدولارات، والذي قد يجلب ما يصل إلى 25 ألف وحدة سكنية، بمساحة تقدر بمليون قدم مربع من المساحات التجارية في ثلاثة مواقع شمال مدينة الرياض.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي المهندس إبراهيم العمر، أن هذا المنح يأتي في إطار الإصلاحات التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والتي أسهمت في طرح الفرص أمام المستثمرين في أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أنهم يعملون في الهيئة على تذليل جميع الصعوبات أمام المستثمر، وذلك من خلال تمديد ترخيص الاستثمارات الأجنبية إلى 5 سنوات قابلة للتجديد وإعطاء المستثمر الخيار بتقليص المدة إلى سنة واحدة كحد أدنى.

من جانبه، رحب رئيس مجلس إدارة جلوبال بزنس فينتشرز، راندال لانجر بالفرصة التي أتاحتها هيئة الاستثمار لجلوبال بزنس فنتشرز لإنشاء اتحاد يضم نخبة من أفضل الشركات عالميا، بهدف توفير مشاريع إسكان جديدة ومبتكرة في المملكة، مضيفاً أنهم تلقوا دعماً مميزاً من الهيئة، وذلك من خلال تعريفهم بجميع السفارات.

من جهته، قال مدير الشرق الأوسط بالغرفة التجارية الأمريكية ستيف لوتس”إن الحصول على الرخصة، هي خطوة مهمة للمضي قدما بالمشاريع التجارية العالمية”، داعيا الشركات الأمريكية بتعميق وتوسيع أعمالها في المملكة، ومتابعة الفرص الهائلة المتاحة من خلال التنوع الاقتصادي للرؤية 2030.

وفي سياق متصل، وكلت جلوبال بزنس فنتشرز شركتين تجاريتين عالميتين لإجراء تقييم للموقع وإعداد دراسات جدوى، في حين تجري حاليا عملية التصميم لمرحلة ما قبل التطوير بإشراف المهندس المعماري الرئيسي لشركة جلوبال بزنس فنتشرسكوت سارفر، وذلك لخلق جيل جديد من التطور يحقق بذلك الرؤية المشتركة للهيئة العامة للاستثمار، وجلوبال بزنس فنتشرز، حيث سيخلق العمل عند اكتماله مجتمعا حيا مستداما للعمل يكون في متناول المواطنين السعوديين.