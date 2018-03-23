ساند الخيرية تقيم حفلا في يوم السعادة أطفال مرضى السرطان

قدمت جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال بالتعاون مع أكاديمية الطفل العربي، مساء أمس فعالية تفاعلية بمناسبة يوم السعادة العالمي جمعت الأطفال المرضى والأيتام إضافة أطفال متلازمة الداون وذلك في حديقة الوسمي للأنعام في أطراف مدينة جدة.

وهدفت الفعالية التي حضرها عدد كبير من الأطفال المرضى وذويهم، إلى إضفاء أوقات ممتعة لهذه الفئة وتقديم الفقرات الترفيهية المتنوعة لهم عبر المسابقات والمهرجين وغيرها من الفقرات الشيقة لرسم البسمة على شفاه الصغار وأسرهم في يوم السعادة العالمي.

وأوضحت عالية أنعم رئيسة اللجنة المنظمة أن هذه الفعالية تأتي ضمن التأكيد على رعاية مرضى السرطان من الأطفال عبر طرح برامج ومشاريع توعوية لتثقيفهم وتوعيتهم وأسرهم بأهمية الجوانب الترفيهية لتخفيف من الآثار المترتبة على الأطفال المرضى وأيضا تعزيز جوانب الفرح لدى الأيتام.

شهد الحفل تقديم فقرات منوعة من بينها فقرة المهرجين الذين طافوا في أرجاء قاعة المكان، وأشاعوا جوا من المرح، وداعبوا الأطفال، إلى جانب توزيع الهدايا للأطفال وأسرهم.