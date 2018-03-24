التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بواشنطن اليوم، عددا من المسؤولين الأمريكيين السابقين تتقدمهم السيدة مادلين اولبرايت، والسيد ستيف هادلي والسيد جيم جونز، والسيد فريدريك كمب، والسيدة فرانسيس تاونسند .
وتم التطرق خلال اللقاء إلى الأحاديث الودية وعلاقات الصداقة السعودية الأمريكية، وتطورها على مر العقود .
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.
ولي العهد يلتقي عدداً من المسؤولين الأمريكيين السابقين
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بواشنطن اليوم، عددا من المسؤولين الأمريكيين السابقين تتقدمهم السيدة مادلين اولبرايت، والسيد ستيف هادلي والسيد جيم جونز، والسيد فريدريك كمب، والسيدة فرانسيس تاونسند .
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