مؤسّسة الفكر العربي تعلن عن برنامج مؤتمرها «فكر16»

أعلنت مؤسّسة الفكر العربي عن برنامج مؤتمرها السنوي السادس عشر «فكر»، الذي يُعقد هذه السنة تحت رعـاية صـاحب السمـوّ الشيـخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، نـائب رئيـس دولـة الإمـارات العـربية المتّحـدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تحت عنوان «تداعيات الفوضى وتحدّيات صناعة الاستقرار»، وذلك في الفترة بين 10 و 12 أبريل 2018 فـي دبي، فندق غراند حياة.

وتُطلق المؤسّسة عشيّة انعقاد المؤتمر التقرير العربي العاشر للتنمية الثقافية، برعاية وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات العربية معالي نورة بنت محمد الكعبي، تحت عنوان «الابتكار أو الاندثار- البحث العلميّ العربيّ: واقعه وتحدّياته وآفاقه»، وذلك في حفل خاص يُقام يوم الإثنين في 9 أبريل عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

يبدأ المؤتمر بحفل افتتاحٍ رسميّ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، تليه جلسة افتتاحية تهدف إلى رسم إطار عام لواقع الفوضى وتداعياتها وسُبُل صناعة الاستقرار على مستوى المنطقة.

وتُعقد خلال المؤتمر ثلاث جلسات عامّة تتمحور حول «دور القوى الدولية»، و»دور المنظّمات الإقليمية والدولية في صناعة الاستقرار»، و»سُبُل صناعة الاستقرار». كما ستُعقد مجموعتان من الجلسات المتخصّصة المتزامنة تتمحور الأولى حول «الفوضى: جذورها وأسبابها ومظاهرها ونتائجها»، والثانية حول «صناعة الاستقرار: مساهمات القطاعات المؤثّرة».

وفي اليوم الأخير تُعقد ندوة حول أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار في الدول العربية، وإسهامها في التنمية الشاملة والمستدامة وصناعة الاستقرار. ويُختتم المؤتمر بجلسة تحت عنوان: «نحو إنسان عربي جديد».

برنامج المؤتمر:

اليوم الأوّل – الثلاثاء 10 أبريل 2018

12:00 – 13:00 – حفل الافتتاح الرسميّ للمؤتمر

- كلمة المدير العام لمؤسّسة الفكر العربي البروفسور هنري العَويط

- كلمة الأمين العامّ لجامعة الدول العربيّة معالي السيد أحمد أبو الغيط

- كلمة رئيس مؤسّسة الفكر العربيّ صاحب السموّ الملكي الأمير خالد الفيصل

14:30 – 16:00 – الجلسة الافتتاحية

تهدف هذه الجلسة إلى رسم إطار عام لواقع الفوضى وتداعياتها وسُبُل صناعة الاستقرار على مستوى المنطقة.

16:30 – 18:00 – الجلسة العامّة الأولى: دور القوى الدولية: الرؤية والسياسات والدور

تهدف هذه الجلسة إلى عرض رؤى الولايات المتّحدة الأميركية وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي والصين حول الوضع في المنطقة العربية وصور وأشكال الفوضى فيها، وأسبابها، وتصوّرات هذه الدول وسياساتها لصناعة الاستقرار، ودورها في تحقيق هذا الهدف.

اليوم الثاني – الأربعاء 11 أبريل 2018

9:00 – 11:00 – جلسات متخصّصة متزامنة حول الفوضى: جذورها وأسبابها ومظاهرها ونتائجها

وهي عبارة عن أربع جلسات تتناول موضوعات اقتصادية وسياسية واجتماعية تبحث جذور الفوضى وأسبابها ومظاهرها ونتائجها وذلك على النحو التالي:

- الفقر والتفاوت والبطالة: تتناول هذه الجلسة الأسباب الاقتصادية التي تخلق البيئة المواتية للفوضى والاضطراب، وتتناول قضايا الفقر والحرمان النسبيّ، والبطالة وانخفاض مستويات المعيشة، والتفاوتات الاقتصاديّة

- اختلال آليّات العمل السياسي: تناقش هذه الجلسة العوامل السياسية وتقصير المؤسّسات المعنيّة في التعبير عن المطالب الشعبية وضعف المشاركة العامّة

- التدخّلات الخارجية: تتناول الجلسة الدور الذي تقوم به تركيا وإيران في النزاعات العربية والسعي للتدخّل في الشؤون الداخلية العربية. كما تتناول دور الكيان الصهيوني في استغلال الوضع في المنطقة، وسعيه إلى توسيع دائرة الاستيطان والسيطرة على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

- التطرّف والإرهاب: تناقش هذه الجلسة ظاهرة التطرّف والإرهاب والعوامل التي تؤدّي إلى ظهورها وانتشارها وتداعياتها الاجتماعية والأمنية والسياسية.

11:30 – 13:00 – الجلسة العامّة الثانية: دور المنظّمات الإقليمية والدولية في صناعة الاستقرار

تعرض هذه الجلسة لدور عددٍ من المنظّمات الإقليميّة والدوليّة الفاعلة في المنطقة وخبراتها وتجاربها في التعامل مع واقع الفوضى وإسهاماتها في صناعة الاستقرار.

14:30 – 16:00 – الجلسة العامّة الثالثة: سُبُل صناعة الاستقرار

تهدف هذه الجلسة إلى عرض رؤى عدد من أهل السياسة والاقتصاد العرب لسياسات تسمحُ بتجاوز الوضع الراهن، وسبل صناعة الاستقرار. وتشمل هذه السُبُل بناء دولة القانون والمؤسّسات والمشاركة السياسية، وتوفير العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير النظام التربوي والتعليمي، وإيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية، وتعزيز التضامن العربي.

20:00 – حفل تكريم الفائزين بجائزة الإبداع العربيّ، وجائزة مسيرة عطاء.

اليوم الثالث – الخميس 12 أبريل 2018

9:00 – 11:00 – جلسات متخصّصة متزامنة حول صناعة الاستقرار: مساهمات القطاعات المؤثّرة

تتناول هذه الجلسات القطاعات المؤثّرة على العقل العربي ووجدانه وعلى تكوين القِيَم والاتّجاهات المجتمعيّة وذلك على النحو التالي:

- الإعلام: تناقش الجلسة أدوار الإعلام المكتوب (الصحافة) والمرئيّ (التلفاز) والتي تتراوح بين السلبيّة كترويج أخبار كاذبة والتحريض على الانقسام والفوضى والتطرّف، والإيجابيّة كتصحيح المفاهيم وغرس وتنمية قيم التكامل الوطنيّ والاستنارة والتسامح وتقبّل الآخر.

- الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي: تتناول الجلسة تداعيات ثورة الاتصالات والمعلومات وما أوجدته من أدوات إعلامية جديدة ،وهي أكثر الأدوات استخداماً بواسطة الشباب العربي وتعرض لبعض الخبرات والتجارب العربية الناجحة في هذا المجال.

- التربية والتعليم والثقافة: تناقش هذه الجلسة ما لنُظُم التربية والتعليم والثقافة بما تشمله من أدب وشعر وسينما ومسرح وموسيقى وسائر مظاهر الابداع، من دور في صناعة الاستقرار.

11:30 – 13:00 – ندوة حول أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار في الدول العربية، وإسهامها في التنمية الشاملة والمستدامة وصناعة الاستقرار.

14:30 – 14:45 – خلاصات مؤتمر «فكر16».

14:45 – 16:30 – الجلسة الختاميّة: نحو إنسان عربي جديد.