ولي العهد يغادر واشنطن إلى بوسطن

أنهى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، زيارته إلى واشنطن وغادرها إلى بوسطن أمس، حيث يلتقي عددا من الباحثين والأكاديميين، قبل توجهه إلى محطته الثالثة نيويورك، في إطار جولته في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن بلاده «تعيش مرحلة التغيير، واقتناص الفرص التي نطمح بأن نعمل فيها مع شركائنا» وأضاف في حفل الشراكة السعودية – الأميركية، الذي أقامته السفارة السعودية في واشنطن أول من أمس الخميس «علينا أن نتعلم من التاريخ، وأن نعمل على محو ما فيه من كره وعنصرية ونحافظ على ما فيه من سلام وإيجابية».

أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن ولي العهد السعودي حمل معه ملفات هامة ناقشها مع الرئيس ترمب والقيادات الأميركية الأخرى، والتي من أهمها ملف التدخلات الإيرانية ودعمها للميليشيات المسلحة في عدد من الدول العربية، إضافة إلى ملف اليمن والعراق وسوريا وليبيا.

وأكد الجبير أن بلاده ليست بحاجة لمن يدافع عنها رداً على تصريحات وزير الخارجية الإيراني أحمد جواد ظريف بحماية السعودية إذا تعرضت لأي اعتداء، واصفاً تلك التصريحات بأنها «غريبة ومتناقضة» مؤكداً أن على إيران تغيير سلوكها ووقف دعم الإرهاب في المنطقة.