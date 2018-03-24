القبض على 7 متهمين في حرق مركبة أمنية في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مساء أمس، القبض على 7 أشخاص، يُشتبه في قيامهم بحرق مركبة أمنية على مدخل بلدة الدراز غرب العاصمة البحرينية، المنامة.

وأسفر الحادث الذي وقع مساء 21 مارس الجاري عن إصابة بسيطة لأحد رجال الأمن الذين كانوا في المركبة الأمنية.

وصرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بأن شرطة المباحث الجنائية تمكنت من القبض على 7 أشخاص، مشتبه بتورطهم في واقعة احتراق دورية أمنية بالقرب من مدخل الدراز مساء الأربعاء الماضي، في حين أكد أن الحادث أسفر عن إصابة بسيطة لأحد رجال الأمن.

وأوضح المسؤول الأمني في وزارة الداخلية البحرينية أمس، أنه فور تلقي البلاغ بالحادث، انتقلت إلى الموقع فرق مسرح الجريمة والأدلة الجنائية وكل الفرق الأمنية المعنية، حيث بدأت بتحديد مسرح الجريمة ومعاينته ورفع الأدلة ومباشرة أعمال البحث والتحري، التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بهم والقبض عليهم.

وأوضح المسؤول الأمني أنه تم ضبط كاميرات كانت بحوزتهم بها مقاطع مصورة لمراحل تنفيذ العملية، بالإضافة إلى بعض الأدلة التي تم تحريزها.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.