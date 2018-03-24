تسليط ضوء الإعلام الأمريكي على ولي العهد

حرصت وكالات الأنباء مثل «بلومبيرغ» و«رويترز» على كشف تفاصيل المحطات المقبلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المقبلة. وفي تقرير لمراسلَيها جوشوا فرانكلين وديفيد هينري كتبت «رويترز»: «بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الأميركية السعودية، تهدف زيارة ولي العهد الولايات المتحدة الأميركية إلى تعزيز الروابط التجارية وزيادة الاستثمار». وأضافت: «ومن المقرر أن يحضر ولي العهد يوم الثلاثاء المقبل منتدى رجال الأعمال السعودي الأميركي في نيويورك». كما كشفت أن «المنتدى من المتوقع أن يحضره أهم مديري الشركات الأميركية الكبرى».

وبدورها، بدأت الصحف المحلية بمتابعة محطات جولة ولي العهد السعودي المتوقعة في الولايات المتحدة. إذ نشرت صحيفة «سياتل تايمز» مقالاً يعلن عن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى سياتل. وقالت إن سياتل ستكون المحطة الأولى له في الساحل الغربي للولايات المتحدة وستهدف إلى زيادة التعاون التجاري بين السعودية وأميركا وتنويع الاقتصاد السعودي.

كما نشرت صحيفة «بيمونت إنتربرايز» الصادرة في تكساس أن ولي العهد سيزور الولاية خلال جولته. وقالت، «إن ولي العهد سيختتم زيارته بمدينة هيوستن، حيث تقع مصفاة نفط بورت آرثر المملوكة للمملكة». وأضافت: «تقوم السعودية حالياً بتوسيع وجودها في تكساس في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، قبيل خصخصة (أرامكو) العام المقبل».