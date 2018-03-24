مجلس التعاون يتفق مع الاتحاد لتطوير التشريعات والأنظمة للارتقاء بمهنة الهندسة

استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سعادة الدكتور المهندس كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي.

وأكد معالي الامين على الجهود الذي يقوم بها الاتحاد منذ تأسيسه عام 1997م في المجالات المتصلة بتطوير القطاع الهندسي الخليجي، ووضع التشريعات والأنظمة الهندسية المتعلقة بمزاولة مهنة الهندسة وتعزيز دورها في تحقيق النهضة العمرانية والحضارية بدول المجلس. كما تم التطرق الى سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد الهندسي الخليجي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي الدكتور كمال آل حمد شرح حول الخطط والبرامج الذي يعتزم الاتحاد تنفيذها خلال العام المقبل، وذلك على نحو يساهم في تقديم الدعم اللازم والمساندة المطلوبة للمهندس الخليجي في كافة التخصصات الهندسية، بما يجعله قادراً على مواكبة آخر مستجدات مجال التخصص علمياً وعملياً.

وفي ختام اللقاء، قدم أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي، الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني درع الهوية الفخرية، مؤكداً أن منح معاليه ما هو إلا اعتراف من الاتحاد والهيئات الهندسية الخليجية بالدور الذي كان ولا يزال يضطلع به والإسهامات الكبيرة الذي يقدمه لقطاع الهندسة في دول مجلس التعاون الخليجي، وامتداداً لمسيرة حافلة بالعطاء في هذا المجال، وتقديراً واعترافاً بالجهود الكبيرة الذي بذلها معاليه في سبيل تطوير المهن الهندسية والارتقاء بها في مجلس التعاون الخليجي. وحضر اللقاء سعادة الاستاذ عبدالملك آل الشيخ رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وسعادة الدكتور بندر العضياني مدير وحدة المستشارين بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.