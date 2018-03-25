أمير الشرقية يرعى يوم المهنة السنوي الـ 35 بجامعة الملك فهد للبترول

الدمام – واس

يرعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، غداً، حفل افتتاح فعاليات يوم المهنة السنوي الـ 35، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بمشاركة 64 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ويستمر لمدة 4 أيام.

وأعرب مدير الجامعة الدكتور خالد السلطان، عن اعتزازه برعاية أمير المنطقة الشرقية ليوم المهنة السنوي، مؤكدا أن هذا يأتي تقديرا للدور الذي تنهض به الجامعة في إعداد الموارد البشرية القادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، شاكراً معاليه المؤسسات والشركات الداعمة للمناسبة والجهات المشاركة في فعالياتها، مؤكدا حرص هذه الجهات للمشاركة يأتي انعكاساً لعلاقاتها المتميزة مع الجامعة، والمستوى المتميز لخريجيها، حيث أصبحت تحرص على استقطاب طلاب الجامعة، للعمل لديها والاستفادة من ارتفاع مستويات تأهيلهم العلمي والأكاديمي.

من جانبه، أوضح عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة المنظمة لمناسبات التوظيف الدكتور أحمد العجيري، أن المناسبة تقام في مركز المعارض مبنى 54 بالجامعة، وتهدف إلى توفير الفرص الوظيفية والتدريبية لخريجي الجامعة، مشيرا إلى أن يوم المهنة يسعى إلى التعريف بتخصصات الجامعة وبرامجها الأكاديمية، ويتيح الفرصة لجهات العمل لتعريف الطلاب بالأنشطة التي تقوم بها ومجالات عملها، وتوعية الطلاب بالمستقبل الوظيفي لمختلف التخصصات الأكاديمية، وتعزيز الشراكة التعاونية بين الجامعة ومجموعة كبيرة من أهم المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والأهلي, إضافة إلى تعريف الطلاب وتوعيتهم بالطريقة المثلى في إعداد السيرة الذاتية والطرق الفعالة في البحث عن الوظيفة وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية عن طريق مجموعة من المحاضرات يلقيها متخصصون في هذا المجال من الجامعة والجهات المشاركة، مؤكدا أن المناسبة تشكل فرصة فريدة لقطاعات العمل للالتقاء بكوادر متميزة من مختلف التخصصات والتواصل معهم بشكل مباشر.