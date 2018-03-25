خادم الحرمين يستقبل رئيس جمهورية الكونغو

واس – الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الرئيس دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل.

وكان في استقباله، أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

وقد أجريت للرئيس الكونغولي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح الرئيس دينيس ساسو، مستقبليه، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز ، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني ، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف ، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لرئيس الكونغو برازافيل.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح أصحاب السمو والفضيلة المعالي، وكبار المسؤولين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامته والوفد المرافق له.