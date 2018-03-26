قطاع الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة يسجل نمواً متواصلاً

يمر السوق حالياً بمرحلة تحول، مع ظهور تغيرات في سلوك العملاء مقارنة بما كان عليه في المرحلة السابقة؛ ونشهد اليوم انحساراً بطيئاً في موجة البذخ المفرط، والتي بدأت تفسح المجال لعهد جديد يتميز باتخاذ القرارات الشرائية المدروسة، وهو تحوّل بدأنا نلاحظه في قطاع الهواتف الذكية أيضاً. ورغم أن الأجهزة الفاخرة من فئة النخبة لا تزال تحتفظ بشعبيتها، فإن الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة تسجل تنامياً متسارعاً في استقطاب العملاء، والذين تثير اهتمامهم فكرة الحصول على أجهزة عالية الجودة وابتكارات فريدة بأسعار مقبولة.

وبكلمات أخرى، فإن مستخدمي الهواتف الذكية باتوا يوجهون أنظارهم أكثر فأكثر إلى الفئة المتوسطة في سبيل اقتناء أجهزة تحقق التوازن بين المزايا المتطورة والأسعار المنافِسة؛ وأصبحوا يتوقعون الحصول على أحدث الابتكارات والاختراعات دون أن يضطروا لدفع تكاليف باهظة، أي أنهم يطالبون بتوفير أجهزة عالية الجودة من حيث التقنية والأداء وتجربة المستخدم، وبأسعار مقبولة.

وتجسد هواوي مثالاً نموذجياً لهذه الرؤية، حيث يتلخص شعارها في إثراء حياة العملاء وتلبية احتياجاتهم عن طريق التكنولوجيا الحديثة. وتفتخر الشركة الصينية بالتزامها العميق بالبحوث والتطوير، وهو جانب أنفقت عليه أكثر من 45 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر الماضية، لتحجز مكانها على قائمة العلامات العشر الأولى على مستوى العالم في هذا المجال. وبوصفها إحدى أبرز العلامات المتخصصة في الهواتف الذكية على مستوى العالم، تقدم هواوي مجموعة استثنائية من الهواتف المتقدمة ضمن الفئة الفاخرة، كسلسلة هواتف مايت 10. إلا أن العلامة تدرك في الوقت نفسه أهمية الفئة المتوسطة التي تحقق تنامياً مستمراً، ولذا فهي تقدم مجموعة واسعة من الأجهزة ضمن هذا القطاع، كسلسلة هواتف نوفا.

وقد أصبحت سلسلة نوفا من هواوي مرادفاً لمزايا الكاميرا النموذجية، والتي تتيح وظائف تلبي متطلبات التصوير الاحترافي، لتتيح الحصول على صور مذهلة حتى في ظروف التصوير غير المثالية. ومن أهم مزايا التصوير في هذه السلسلة العدد الكبير للميجابيكسل في صور الكاميرا الأمامية والخلفية، وخاصية التكيف المثالي مع الإضاءة الضعيفة، ووضع تنقية الوجه في صور السيلفي ووضع الصورة الشخصية، إلى جانب التقاط الصورة تلقائياً بإشارة من اليد – كل هذه المزايا تتيحها السلسلة بسعر منطقي. وقد حقق هاتف هواوي نوفا 2 بلس، والذي أُطلقته الشركة منتصف العام الماضي، شعبيةً استثنائيةً في السوق السعودية، ليشكل دليلاً إضافياً على الطلب الكبير الذي تحققه هواتف الفئة المتوسطة بشكل عام.

وبالنظر إلى هذا التزايد في الطلب على الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، فإننا نتوقع أن نرى إطلاق المزيد من الهواتف من هذه الفئة ومن مختلف العلامات خلال العام الحالي. ولكن هل يمكننا انتظار الهاتف الجديد “هواوي نوفا 3 إي”، الذي بات متاحا للحجز المسبق والذي سيكون متوافرا في السوق السعودية ابتداء من 29 مارس، ليكون تحفة العلامة الجديدة في الفئة المتوسطة؟ الأيام كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال..