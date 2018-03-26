نائب أمير الشرقية يفتتح يوم المهنة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الدمام – واس

افتتح، نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، فعاليات يوم المهنة السنوي الـ 35، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بمشاركة 64 جهة من القطاعين الحكومي والأهلي.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى قاعة المبنى (54) بالجامعة، مدير الجامعة الدكتور خالد بن صالح السلطان؛ وعدد من المسؤولين بالجامعة، حيث شاهد سموه عرضا مرئيا عن”يوم المهنة”، يحكي تاريخ المناسبة والتعريف بها، التي تعد أحد الأفكار الرائدة التي تبنتها الجامعة منذ عام 1404هـ، وأعداد الجهات المشاركة فيها.

بعدها قام سموه، بقص الشريط إيذانا بالافتتاح، ثم تجول على أجنحة الجهات المشاركة، مستمعا لأبرز ما تطرحه من فرص وظيفية وتدريبية والخدمات التي تقدمها للطلاب والخريجين.

إثرها كرّم نائب أمير المنطقة الشرقية الجهات الراعية والداعمة، ثم التقطت صورة جماعية مع سموه.

ورحب مدير الجامعة الدكتور خالد السلطان، بسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، وتشريفه حفل الافتتاح، مؤكدا أنه يأتي ذلك تقديرا لدور الجامعة في إعداد الموارد البشرية القادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، شاكرا معاليه المؤسسات والشركات الداعمة للمناسبة والجهات المشاركة في فعالياتها، مؤكدا حرص هذه الجهات على المشاركة، الذي يعكس علاقاتها المتميزة مع الجامعة، والمستوى المتميز لخريجي الجامعة، بحيث أصبحت المؤسسات والشركات تحرص على استقطاب الطلاب للعمل لديها والاستفادة من ارتفاع مستويات تأهيلهم العلمي والأكاديمي.

فيما أوضح عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة المنظمة لمناسبات التوظيف الدكتور أحمد العجيري، أن “يوم المهنة” يهدف إلى توفير الفرص الوظيفية والتدريبية لخريجي الجامعة، والتعريف بتخصصات الجامعة وبرامجها الأكاديمية، ويتيح الفرصة لجهات العمل لتعريف الطلاب بالأنشطة التي تقوم بها ومجالات عملها، وتوعية الطلاب بالمستقبل الوظيفي لمختلف التخصصات الأكاديمية، وتعزيز الشراكة التعاونية بين الجامعة ومجموعة كبيرة من أهم المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والأهلي, إضافة إلى تعريف الطلاب وتوعيتهم بالطريقة المثلى في إعداد السيرة الذاتية والطرق الفعالة في البحث عن الوظيفة وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية عن طريق مجموعة من المحاضرات يلقيها متخصصون في هذا المجال من الجامعة والجهات المشاركة، مضيفا أن المناسبة تشكل فرصة فريدة لقطاعات العمل للالتقاء بكوادر متميزة من مختلف التخصصات والتواصل معهم بشكل مباشر.