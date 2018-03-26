د. سليمان الحبيب يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في مجال التدريب والتأهيل لطلاب الجامعة

وقعت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، يتم من خلالها تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات لسوق العمل في عدد من التخصصات الصحية المختلفة. حيث قام بتوقيع الاتفاقية سعادة الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم الخضيري وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية والدكتور عوض العمري رئيس الشؤون الأكاديمية بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية.

ذكر ذلك الدكتور عوض العمري والذي قال أن هذه الإتفاقية تأتي ضمن برامج المجموعة للتدريب الميداني الصيفي لطلاب مرحلة البكالوريوس في الجامعات السعودية ، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل جدياً على الإضطلاع بمسؤولياتها الاجتماعية في كافة المجالات ، والتي من بينها تدريب وتأهيل أبناء الوطن ومساعدتهم على الانخراط في بيئات العمل الاحترافية. بالإضافة إلى إكسابهم الخبرات العلمية والتطبيقية التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكل كفاءة وإتقان.

مؤكداً أن المجموعة والجامعة سيمضيان قدماً في إقرار مزيد من برامج التدريب والتأهيل ، والعمل سوياً على إيجاد منظومة تعليمية وتطبيقية داعمة ومحفزة لأبناء المملكة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة . والتي تقوم على توطين الوظائف ومنح الشباب السعودي مزيداً من الفرص لتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم العملية.

مبدياً ثقته في أن يجد الطلاب المتدربين ما يتطلعون إليه من إمكانات تقنية وإدارية وطبية تساعد على إكتسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل. منوهاّ في الوقت نفسه عن أن مثل هذه البرامج التدريبية لدى المجموعة عادة ما تكون منتهية بالتوظيف للمتدربين.

وأشار الدكتور عوض العمري الى أن مجموعة د. سليمان الحبيب بتوقيعها لهذه الإتفاقية تؤكد مجدداً أنها تسعى إلى المضي قدماً في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 . والتي تتيح فرص التدريب الميداني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل ومنح المتدربين تجربة العمل الميداني والتطبيقي وتوفير الفرص الوظيفية .

الجدير بالذكر أنه قد تم خلال توقيع هذه الإتفاقية تكريم مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية كشريك نجاح مع الجامعة والدور الهام المجتمعي الذي تقدمه مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية .