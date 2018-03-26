بصمة لإدارة العقارات تطلق خطة التحول الإلكتروني كأول شركة عقاريه تعتمد علي الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة بصمه لإدارة العقارات في مؤتمر صحفي عقدته في مقرها الرئيسي في مدينة الرياض عن البدء في إطلاق خطتها الكبيرة في التحول الكامل في جميع خدماتها العقارية إلى الخدمات الإلكترونية المتطورة والتي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligent والذي يعد الأول من نوعه في تقديم الخدمات العقارية في الشرق الأوسط . .

من جهته قال خالد شاكر المبيض المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمه لإدارة العقارات أن هذه الخطوة الهامة في مسار الشركة يعد نتاج 4 سنوات من العمل الدءوب والتعاون مع أكبر شركات البرمجة العالمية المتخصصة في التحول الإلكتروني وحرصت بصمة في خطتها أن تواكب التطور الكبير في سلوك المستهلك والذي أصبحت الخدمة الإلكترونية جزء أساسي وهام في حياته . .

وأوضح الدكتور نضال السعافين وهو مدير عام الشركة البريطانية المختصة في التحول الإليكتروني بأن خطة شركة بصمه للتحول الإليكتروني ليست فقط على مستوى استخدامها لأحدث البرامج وتطبيقات الجوال العالمية وإنما سبق هذا العمل تنفيذ حثيث من إعادة الهيكله والتدريب والتأهيل لجميع قطاعات الشركة وموظفيها واستحداث أكثر من 180 وظيفة جديدة وإلغاء أكثر من 40 وظيفة لمواكبة تلك الخطوة الأمر الذي جعل العمل معقدا وطويلا حيث قضينا أكثر من 3000 ساعة عمل خلال الفترة الماضية حيث كانت خطة التحول على 3 مراحل كانت هي الأساس في عملية التحول لشركة بصمة لإدارة العقارات .

وأكد خالد المبيض المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات أن الخدمات العقارية لشركة بصمه ستصبح أكثر كفاءة وأكثر انتشارا وستخدم ملايين العملاء في السوق السعودي والخليجي وستغير وجه الخدمات العقارية التقليدية إلى الأبد وسوف تقل نسبة الأخطاء والتقصير الى 90% كما أن العملاء سيتمكنون من عرض عقاراتهم سواء بالبيع أو الإيجار بيسر وسهوله كما أن معظم الخدمات والدفع سيكون الكتروني عبر بوابة خاصة بالسداد كما سيكون هناك تفاعل كبير بين البرنامج ومتابعي حسابات الشركة في شبكات التواصل الاجتماعي وسيكون هناك رقابه على جودة الخدمات العقارية المقدمة على ثلاث مستويات لضمان أعلى مستوى من الجودة وذلك عبر مركز اتصال خاص بالشركة تم إنشاءه بكفاءة عاليه ضمن أعلى المستويات .