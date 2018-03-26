نائب أمير القصيم يدشن ملتقى الجمعيات التعاونية

القصيم – الشرق

تحت رعاية أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، دشن نائب أمير منطقة القصيم، الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، اليوم، فعاليات ملتقى الجمعيات التعاونية نحو تنمية تعاونية مستدامة)، والذي ينظمه مجلس الجمعيات التعاونية في بريدة.

وتجول نائب أمير منطقة القصيم في المعرض المصاحب للملتقى بمشاركة 12 جمعية تعاونية من مختلف مناطق المملكة في كافة المجالات: (الزراعية، الاستهلاكية، التدريب، الدواجن، ومتعددة الأغراض)، واطلع سموه على أبرز التجارب الناجحة في العمل التعاوني والخبرات المتعلقة بتطويره وتفعيل دوره، فضلاً عن التنوع الذي تحظى به الجمعيات المتعددة وأهميتها في تنمية المجتمع من خلال الدور المناط بها.

من جهته، أكد الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، أن فكرة الملتقى نشأت من خلال لقاءه بصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، حيث نوه سموه بأهمية العمل التعاوني، مرحباً بإقامة الملتقى في المنطقة، والمساهمة في تفعيل دور العمل التعاوني في المنطقة والتعريف بدور الجمعيات التعاونية، من خلال الأوراق العلمية والخبراء المشاركين والمتحدثين.

وأضاف الدكتور عبدالله كدمان أن الملتقى طرح من خلال جلساته عدد من أوراق العمل التي تتحدث عن العمل التعاوني وعن الجمعيات التعاونية بين الواقع والمأمول، وحرصا من مجلس الجمعيات التعاونية على إثراء ما سيتم تقدميه من خلال الجلسات فأنه تم محاطبة واستقطاب الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل التعاوني وهم: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة المنشئات المتوسطة والصغيرة، صندوق التنمية الزراعية، الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي. (من خارج المملكة)، لمناقشة كل جهة عن أدوارها وإجراءاتها وسبل الارتقاء والتعاون وتفعيل العمل التعاوني.

وبيّن رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية أن الملتقى يهدف إلى إشهار مبادرات القطاع التعاوني للمشاركة في رؤية 2030، تنمية ثقافة العمل التعاوني، تحفيز القيادات التعاونية للمشاركة الفاعلة في المشاريع التنموية، إيجاد الحلول الحديثة في إدارة الجمعيات التعاونية، تفعيل مشاركة الجمعيات مع القطاع العام والخاص، مناقشة أهم معوقات العمل التعاوني.

وكشف كدمان إلى أن جناح المجلس في المعرض شهد إقامة ورش عمل للزوار المهتمين بالعمل التعاوني وتتعدد عناوين ورش العمل ومنها: كيف تؤسس جمعية تعاونية، كيفية عمل دراسات جدوى اقتصادية في المجال التعاوني، تسويق منتجات الجمعيات التعاونية، وسط تفاعل كبير من المهتمين بالقطاع التعاوني.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية إلى أنه تم تشكيل لجنة علمية متخصصة لصياغة توصيات الملتقى والرفع بها للجهات المعنية ذات العلاقة ومتابعة سير تنفيذها والأخذ بها، خصوصا أن العمل التعاوني يأتي مساندا لتحقيق أهداف خطة التحول الوطني 2020 ومواكبا لرؤية المملكة 2030.

وتطرق كدمان إلى أن الملتقى تناول في جلساته الثلاث آليات العمل التعاوني وسُبل تطويره، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان: (الجمعيات التعاونية بين الواقع والمأمول)، وشارك فيها كلاً من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة، ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية، ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، وأدار الجلسة المهندس خالد بن عبدالمحسن الباتع عضو مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية.

وأضاف أن الجلسة الثاني كانت بعنوان: (التمويل التعاوني والعلاقة مع القطاع الخاص)، وشارك فيها كلاً من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية، ومدير عام صندوق التنمية الزراعية، ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وسيدير الجلسة المهندس سالم بن راشد لمري.

وزاد الدكتور عبدالله كدمان أن الجلسة الثالثة كانت بعنوان: (دور التشريعات والرقابة في تنمية العمل التعاوني) وشارك فيها كلاً من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وسيدير الجلسة الدكتور أحمد بن عبدالله آل خازم.

وقدم الدكتور عبدالله كدمان شكره وتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود على رعايته الكريمة للملتقى امتداداً لدعم سموه المستمر للأنشطة المجتمعية، والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم على حضوره الكريم لفعاليات الملتقى، كما قدم شكره وتقديره للمشاركين في الملتقى، مؤكداً بأنهم جزء من نجاح الملتقى الرامي إلى الرقي بالعمل التعاوني وتحقيق الهدف المنشود للوصول إلى تنمية مجتمعية مستدامة وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.