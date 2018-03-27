التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة نيويورك اليوم، عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأمريكية التي استثمر فيها صندوق “رؤية سوفت بنك”.
وجرى خلال اللقاء استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق “رؤية سوفت بانك”.
ولي العهد يلتقي عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأمريكية
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة نيويورك اليوم، عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأمريكية التي استثمر فيها صندوق “رؤية سوفت بنك”.
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