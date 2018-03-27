ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لسوفت بنك

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نيويورك  – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيويورك اليوم، المدير التنفيذي لسوفت بنك / ماسا سان.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية.

نيويورك  |  واس
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