ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لسوفت بنك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيويورك اليوم، المدير التنفيذي لسوفت بنك / ماسا سان.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية.
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