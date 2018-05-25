وزير الثقافة والإعلام يرعى حفل إفطار الصحفيين العرب في جدة

جدة – الشرق

نظمت وزارة الثقافة والإعلام مساء أمس الخميس في جدة حفل إفطار “الصحفيين العرب”، وذلك برعاية وزير الثقافة والإعلام رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور عواد بن صالح العواد، بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية، مكرم محمد أحمد، ووزير الإعلام اليمني، معمر بن مطهر الإرياني، والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام الدكتورة هيفاء شاكر أبو غزالة، ومدير عام المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ منصور إبراهيم المنصوري، وعدد من رؤساء تحرير الصحف العربية وقادة الفكر والرأي والكتاب في المملكة والدول العربية.

وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الوزير العواد كلمة رحب فيها بالحضور، شاكراً تلبيتهم لمبادرة وزارة الثقافة والإعلام الهادفة للالتقاء وتجديد المحبة والتواصل.

ونوه الدكتور العواد بما قام به مجلس الوزراء العرب من فعاليات خلال العام الماضي، التي لامست الكثير من القضايا المهمة في مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعد الأولى في أجندة الإعلام العربي ووزراء الإعلام العرب.

وقال وزير الثقافة والإعلام :” إن هناك جهودًا تبذل من الجميع لتنسيق العمل العربي المشترك، ولكن عندما تأتي القضايا العربية المهمة التي تهم كل مواطن في عالمنا العربي لا نجد رسائل موحدة، وتظهر التجاذبات التي تضيع من خلالها الرسالة الحقيقية، مشيرًا إلى أهمية قضية ميثاق شرف الإعلام العربي الذي يهدف إلى تعزير المصداقية، والبعد عن اختلاق القصص وتزييف الحقائق.

واختتم العواد بالتذكير بما تم في اجتماع وزراء الإعلام العرب الأخير، حيث تمت المصادقة على قرار اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي 2018 / 2019 ، معرباً عن أمله أن يتحقق في هذا العام ما يجسد مكانة الرياض الاستراتيجية على الأصعدة كافة”.

بدورهم عبّر الحضور عن بالغ سعادتهم باللقاء، مثمنين دور المملكة في دعم القضايا العربية.

وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، رئيس المجلس العربي الدكتورة هيفاء أبو غزالة: إن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد هو رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والمملكة تم انتخابها رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، ومن المتوقع أن تكون المملكة هي رئيس المجلس الوزاري للوزراء العرب، وبالتالي تكون المملكة حصلت على ثلاثة مراكز مما يعكس أهميتها ومكانتها الاستراتيجية.