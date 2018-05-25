234 حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق قرار التوطين في حائل

حائل – فاضل الغيثي

نفذ مكتب العمل في منطقة حائل بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص حملات تفتيشية متواصلة على عدد من أنشطة التوطين في المنطقة كان محصلتها 234 زيارة.

وشملت أنشطة الاتصالات، والمستلزمات النسائية، والذهب والمجوهرات، والشقق المفروشة، وتأجير السيارات، وذلك بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.

وقال المتحدث الرسمي بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل عدنان المطلق لـ “الشرق”؛ أن الحملات نُفذت بمشاركة ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح بن محمد العياد.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح بن محمد العياد؛ أن مكتب العمل مستمر في القيام بجولات ميدانية وحملات تفتيشية تهدف إلى متابعة تنفيذ القرارات، وضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للمستثمرين في هذه القطاعات لتنفيذ القرار .

وأشار “العياد” إلى أن الوزارة تحرص على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل، مبيناً أن توطين القطاعات الحيوية الذي تعمل عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل مقدماً شكره لجميع الزملاء من المفتشين والمفتشات على جهودهم المبذولة.