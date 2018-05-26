وزير الصحة يكرم البقمي

لجهوده في مكافحة التدخين..

الجبيل – الشرق

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أ. بدر بن ابراهيم البقمي- عضو لجنة مكافحة التدخين بمحطات الجبيل التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة, وذلك لجهوده المؤثرة والدور الذي قام به في خدمة المجتمع في توعية مخاطر التدخين والأضرار الكبيرة التي يسببها, وكذلك مساعدته المدخنين من السعوديين والمقيمين في الاقلاع عنه على مستوى المملكة عموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً, عبر عدة وسائل وصفحات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في ختام الملتقى الوطني الخامس للجهات العاملة بمكافحة التبغ الذي نظمته الوزارة بالرياض مؤخراً.

وعبر البقمي عن شكره وتقديره وزير الصحة لهذا التكريم والذي يعد بمثابة حافز قوي للاستمرار في هذا العطاء لخدمة الدين والوطن والحفاظ على صحة المجتمع, متمنياً من الله قبول العمل والتوفيق والسداد نحو أداء يرقى بهذه الجهود مع توجهات حكمتنا الرشيدة ورؤيتها 2030 تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.