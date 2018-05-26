قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية على مشارف الحديدة

وكالات – الشرق

نجحت قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية في السيطرة على المشرعي و مفرق الجاح، و أصبحت على مشارف الحديدة.

وتمكنت المقاومة اليمنية من تحرير مواقع استراتيجية واسعة في الساحل الغربي، على رأسها مفرقي زبيد و الجبلية و مناطق المتينة و الجاح و المغرس و المجيلس و السويق، في ضربات قاصمة لميليشيات الحوثي الإيرانية.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع تحصن ميليشيات الحوثي بالساحل الغربي، كما تشن ضربات عسكرية أفقدتهم القدرة على سحب أسلحتهم وقتلاهم من الجبهات .

الأمر الذي نشر حالة من الهلع والارتباك ضمن صفوف ميليشيات الحوثي جراء العمليات العسكرية المباغتة للمقاومة اليمنية في الساحل الغربي.

وحققت قوات المقاومة الوطنية انتصارات كبيرة في جبهة الساحل الغربي الجمعة، بإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وسيطرت قوات المقاومة على مفرق زبيد ومديرية الفازة، مواصلة تقدمها الميداني باتجاه الحديدة على حساب ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وحاصرت المقاومة ميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية التحيتا ومديرية الزبيد، مع استمرار تقدم قوات المقاومة اليمنية شمالا وانسحاب الميليشيات.

كما عثرت المقاومة اليمنية على كميات كبيرة من الأسلحة و الذخائر و آليات عسكرية تابعة للحوثيين، وذلك بعد فرارهم من منطقة المغرس و مزارع بمديرية التحيتا.

وأفادت أنباء الجمعة بمقتل 83 مسلحا من ميليشيات الحوثي وإصابة العشرات في مواجهات هي الأعنف مع المقاومة اليمنية، وغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في مديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربي لليمن.