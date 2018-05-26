نمو سوق الحجز الإلكتروني للسفر في المملكة

الرياض سجلت ارتفاعاً بنسبة 14 % تليها جدة..

جدة – الشرق

في ظل التطور التقني الذي يشهده قطاع السفر والسياحة حالياً ، والتوجهات المتزايدة على خدمات الانترنت التي ستشكل مستقبل هذه الصناعة.

أكدت دراسة حديثة أن المملكة العربية السعودية سجلت ارتفاعاً بنسبة 14% في مجال السفر عبر الانترنت عام 2017 وفى الجانب الاخر سجلت مدينة الرياض أعلى مستوى للحجوزات عبر الهواتف الذكية بنسبة 32% تليها جدة بنسبة 31%.

وكشفت الدراسة مؤخراً في “معرض سوق السفر العربي 2018″ الذي عقد بدبي قامت بها شركة “أماديوس السعودية” الرائدة في مجال توفير حلول التكنولوجيا المتطورة لقطاع السفر العالمي بالتعاون مع شركة “إنسايت آي آوت للاستشارات” لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا وسلوك المسافرين بمنطقة الشرق الأوسط في العصر الرقمي الراهن.

وقدم التقرير نظرة عامة على صناعة السفر في المملكة العربية السعودية، وأحدث الملامح البارزة التي تنطوي على أنشطة المستهلك وتوجهات استخدام الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط:

مدينة الرياض سجلت أعلى مستوى للحجوزات عبر الهواتف الذكية بنسبة 32% تليها جدة بنسبة 31%.

أكثر من 40% من المسافرين في المنطقة يعتمدون على شبكة الإنترنت في ترتيب رحلاتهم.

يقوم 1 من كل 33% من المسافرين بالبحث عن خصومات عبر الانترنت أثناء عملية التسوق.

سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 14% في مجال السفر عبر الانترنت عام 2017.

أكثر من %57 من المسافرين تتم حجوزات سفرهم بالمنطقة قبل أسبوع من موعد الرحلة.

وذكر التقرير، أن سوق السفر في منطقة الشرق الأوسط متنوع بشكل كبير جداً خاصة عندما يتعلق الأمر بأنماط السفر.

ويعتبر تحديد السعر هو المحرك الرئيسي في قرارات السفر، إلا أن هناك العديد من المسافرين أكثر عرضةً للتأثر بآراء الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلة بنسبة 53% عوضاً عن محركات البحث، ومواقع المراجعات عن تجارب السفر بنسبة 47%، أو وكلاء السفر بنسبة 31%.

وأكد التقرير أن أعداداً متزايدة من المسافرين في منطقة الشرق الأوسط يقومون بمقارنة عناصر مختلفة للسفر، مثل الرحلات عبر الإنترنت بنسبة 45%، بدلاً من الذهاب إلى وكالة السفر لمقارنة المنتجات والخدمات المماثلة بنسبة 34%. وعلى نحو مشابه، يفضل 64٪ من المسافرين بغرض البحث والحجز والدفع عبر الإنترنت لرحلات أعمالهم، أكثر من الذين يعتمدون على شركتهم بنسبة 30% أو وكيل السفر بنسبة 6%.

وقال المهندس نشأت بخاري مدير عام “أماديوس” بالمملكة العربية السعودية: “نحن سعداء بالارتفاع الملحوظ في توجهات السفر عبر الإنترنت للمستهلكين. ومع استمرار تطور هذه الصناعة، سنستمر في تقديم أحدث التقنيات المتطورة والمخصصة لإحداث النمو في صناعة السفر بالمنطقة. وذلك ضمن جهودنا المستمرة ومساهمتنا الفاعلة في خدمة تطوير قطاع السفر في المملكة العربية السعودية، لمواكبة رؤية المملكة 2030.”