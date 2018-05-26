التعاون بين هواوي وبورشه ديزاين يُقدّم مستوى جديداً من الفخامة والتقنية المتقدمة

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في المملكة العربية السعودية وشركة زين للإتصالات عن تعاونهما لتقديم هاتف “بورشه ديزاين هواوي مايت أر إس” الجديد بشكل حصري لدى المتاجر الرئيسية لشركة زين للطلب المسبق ابتداءً من الـ20 من مايو.

وقد تعاونت مجموعتا هواوي لأعمال المستهلكين و’بورشه ديزاين‘،لتقديم هاتف “بورشه ديزاين هواوي مايت أر إس” المبتكر، الذي يمزج بين الفخامة في التصميم والأداء رفيع المستوى، خصيصاً لعشاق الأناقة الفاخرة. ويمزج هاتف “بورشه ديزاين هواوي مايت أر إس” بين جمال تصميم “بورشه ديزاين” الرسمي وخبرات هواوي الهندسية في الهواتف الجوالة. ويمتاز هاتف “بورشه ديزاين هواوي مايت أر إس” بكاميرا ثلاثية من لايكا مع أكبر عدد من البيكسلات في قطاع الهواتف الذكية. وتم تهيئة الكاميرا بمستشعر متعدد الألوان بدقة 40 ميغابيكسل، ومستشعر أحادي اللون بدقة 20 ميغابيكسل ومستشعر بدقة 8 ميغابيكسل مع عدسات مقرّبة للتصوير عن بعد. ويعد هذا الهاتف أول هاتف في العالم بكبسولة دقيقة PCM ، وهي تقنية تبريد فضائية للمحافظة على درجة حرارة وأمان الهاتف. وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد هاتف “بورشه ديزاين هواوي مايت أر إس” بماسح البصمة المبتكر المدمج داخل الشاشة الذي يتيح للمستخدمين إلغاء قفل هواتفهم بمجرد تمرير إصبعهم فوق شاشة العرض أثناء لمس المستشعر، وذلك لفتح قفل الهاتف بسرعة قصوى. كما وتُستخدم البصمة في خلف الهاتف لفتح الهاتف أيضًا. ويأتي هاتف “بورشه ديزاين هواوي مايت أر إس” بشاشة OLED 2k منحنية بقطر 6 بوصة، ويتوافر باللون الأسود.

وفي معرض تعليقه حول إطلاق هواتف “بورشه ديزاين هواوي مايت آر إس” في المملكة، قال السيد بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في المملكة العربية السعودية: “تمثل المملكة العربية السعودية أبرز الأسواق التي تحتفي وتقدّر المستويات الرفيعة من الابتكار والإتقان التي تقدمها هواوي. لذلك، فإننا متأكدون بأن أحدث نسخة نقدمها من هذه الهواتف محدودة الإصدار والتي تمثل تحفة فنية ستلقى إقبالاً واسعاً من قبل عملائنا الكرام في مختلف أنحاء المملكة. فقد تم تصميم هواتف “بورشه ديزاين هواوي مايت آر إس ” خصيصاً لعشاق الفخامة والمنتجات الفاخرة والنخبة من أفراد المجتمع، والذين يسعون إلى اختبار تجربة متكاملة تجمع بين السرعة التي لا تضاهى والأداء رفيع المستوى والتصميم بأرقى درجات الإتقان. ومثلما تشتهر هواوي بأجهزتها الذكية والمبتكرة، تحظى ’بورشه‘ بسمعة عالمية طيبة بفضل قوة ومتانة منتجاتها ومعاييرها الرفيعة في التصميم، مما يجعل من الشراكة بين كلتا الشركتين فرصة مثالية لتطوير منتجات فاخرة وفريدة من نوعها. ونحن جدًا نقدر جميع شركائنا الشغوفين بالأداء والتصميم المبتكر”.

يمتاز “بورشه ديزاين هواوي مايت أر إس” بخاصية الشحن فائق السرعة المرخّصة من شركة TUV الألمانية، وتم تزويده ببطارية بسعة 4000 ملي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى تقنية إدارة البطارية مدعومة بالذكاء الصناعي. ويعد هاتف “بورشه ديزاين هواوي مايت أر إس” الأول من نوعه بدعم ميزة الشحن اللاسلكي السريع.

تتوفر هواتف بورشه ديزاين هواوي مايت أر إس الفاخرة حصرياً باللون الأسود الذي يدمج بين التصميم الزجاجي والإطار بكل سلاسة عاكسًا إلتزام بورشه ديزاين نحو الأصالة والرُقي البسيط، وذلك بسعر 5999 ريال سعودي. من المقرر أن يتم الإطلاق في المملكة العربية السعودية في الأول من يونيو 2018.