ميسي مشجعاً لليفربول الليلة

وكالات – الشرق

يتساوى النجمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى الآن في عدد بطولات دوري أبطال أوروبا التي أحرزوها طوال مسيرتهما، حيث حصد الثنائي البطولة الأعرق أوروبيا 4 مرات، ولكن الكفة قد ترجح النجم البرتغالي مساء السبت.

وحقق ميسي لقب البطولة أعوام 2006 و2009 و2011 و2015، وكان يتفوق على رونالدو بشكل كبير حتى عام 2015 بفارق بطولتين، ولكن عودة ريال مدريد للسيطرة أوروبيا على هذه البطولة من جديد أعادت معها رونالدو، الذي عادل ميسي بأربع بطولات بعد الفوز بها أعوام، 2008 و2014 و2016 و2017، بحسب موقع “سبورت 360″.

وتتاح لرونالدو فرصة ثمينة للتتويج بالبطولة الخامسة في تاريخه متفوقا على أساطير كرة القدم مثل ميسي وبوب بيزلي، أسطورة ليفربول، عندما يواجه ريال مدريد مساء اليوم ليفربول في نهائي البطولة على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

ويساهم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بشكل كبير في التتويج بجائزة الكرة الذهبية التي انحصرت بين ميسي ورونالدو في الأعوام الأخيرة، ويتعادل الاثنان بالتتويج بالكرة الذهبية 4 مرات في تاريخهما.

ومع اقتراب ركلة البداية في كييف، قد يتوجب على ميسي ارتداء الزي الأحمر وتشجيع ليفربول، لأن عددا من أرقامه الشخصية مهدد بالخطر.