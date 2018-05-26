انتهت في اليوم العاشر لبطولة بلدية عنيزة الرمضانية منافسات المجموعة (ب) حيث تأهل منها فريقا الزلفي والمحترف على حساب فريقي شباب السر والشمال، إلى جانب فريقا الترجي والقصيعة على حساب نظيريهما الشباب والخليج من المجموعة (أ) يوم أمس.
وينتظر أن تتنافس يومي الأحد والاثنين بمشيئة الله تعالى فرق مجموعتي (ج) و(د) لتحديد المتأهل للربع النهائي، حيث تشتد المنافسة للحصول على لقب البطولة.
وبحضور سعادة رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز البسام، رفعت بلدية عنيزة ممثلة ببطولة البلدية الرمضانية بأسمى آيات الامتنان والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد حفظه الله لدعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين في المملكة العربية السعودية، حيث جاء ذلك خلال إعلان في شاشة العرض الرئيسية بملعب نادي البلدية بمنتزهات الحاجب غرب عنيزة.
ويشار إلى أن بطولة بلدية عنيزة الرمضانية تأتي في عامها السابع ومن تنظيم إدارة خدمة المجتمع في البلدية وبإشراف من هيئة الرياضة بالقصيم.
وقد قاد المباريات مجموعة من الحكام كان في مقدمتهم حكم الساحة الدولي تركي الخضير والدولي ابراهيم الدباسي والدولي ياسر السلطان.
وتدعو بلدية عنيزة الجميع لحضور بطولة البلدية الرمضانية السابعة، وذلك للاستمتاع بالبطولة الرياضية والحصول على فرصة الفوز بجوائز يومية قيمة تقدمها اللجنة المنظمة للبطولة وبشكل يومي للحضور.
4 فرق تضمن التأهل للربع النهائي مع اليوم العاشر لبطولة بلدية عنيزة الرمضانية
انتهت في اليوم العاشر لبطولة بلدية عنيزة الرمضانية منافسات المجموعة (ب) حيث تأهل منها فريقا الزلفي والمحترف على حساب فريقي شباب السر والشمال، إلى جانب فريقا الترجي والقصيعة على حساب نظيريهما الشباب والخليج من المجموعة (أ) يوم أمس.
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4 فرق تضمن التأهل للربع النهائي مع اليوم العاشر لبطولة بلدية عنيزة الرمضانية
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