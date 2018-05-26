جدة – واس

تابعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، آخر صور للأقمار الصناعية وتحليل خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية للإعصار المداري (مكونو) ، الذي تحول إلى منخفض مداري أثناء مروره بسلطنة عمان والجمهورية اليمنية، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه الآن ما بين ( 52 إلى 61 كم /ساعة ) ، ويتحرك باتجاه (شمال- شمال غرب).

وتشير التوقعات بمشيئة الله تعالى ، إلى تأثر أجزاء من المملكة بالمنخفض المداري، اعتباراً من اليوم إلى يوم الثلاثاء القادم، حيث تتأثر الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران (الخرخير) ، بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من (60 كم/س) مثيرة للأتربة والغبار ، وتؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الافقية.

بينما يقل التأثير للمنخفض على محافظة شرورة ، وذلك بسبب تغير بسيط في مساره حيث يتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة من يوم غد.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة ، وذلك بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.