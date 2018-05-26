يفتتحها وزير الثقافة والإعلام

الرياض – رائد العنزي

يفتتح وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد بن صالح العواد فعالية “سكّة رمضان” التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة خلال الفترة ١٥ – ١٩ رمضان.

وسيدشن الدكتور العواد الافتتاح الرسمي للفعالية يوم الجمعة ١٦ رمضان في مدينة الرياض وسط شارع المعتصم( بين الفيصلية والخزامى).

ويأتي تنظيم الهيئة لللفعالية انطلاقًا من دورها في تعزيز الجوانب الثقافية الحيوية والمساهمة في بناء مجتمع ملهم يسهم في تطوير نمط حياة الناس وتعزيز الإبداع.

وسيتخلل الفعالية أنشطة ثقافية متنوعة تشمل الأدب، الفنون البصرية وعروض الأفلام. وستشارك فيها مواهب وطنية وعالمية من مختلف المجالات الإبداعية وستقدم أعمالها في مناخ حي وتفاعلي وسط الجمهور.

وستقدم فعالية “سكة رمضان” تجربة جديدة من نوعها تعكس “روح رمضان” بمزيج من الأنشطة الثقافية، وعرض تجارب فنية تفاعلية مسلية لمرتادي الشارع الثقافي. وسيتم خلالها تسليط الضوء على فنانين محليين صاعدين وعالميين من مختلف التخصصات.

وتنقسم فعالية “سكة رمضان” إلى ثلاث مسارات رئيسية، تجري كلها جنباً إلى جنب في الشارع الثقافي، ففي مسار الأدب سيتم تقديم حلقات نقاشية حول جماليات اللغة العربية، وسيتاح للكتاب الناشئين فرصة الحديث عن أعمالهم، كما ستكون هناك إطلالة مميزة على تاريخ الأدب السعودي. وفي مسار الفنون البصرية ستعرض تجارب مميزة لمبدعين في هذا المجال، وفي مسار الأفلام تم تخصيص مساحة لعرض تجارب محلية في صناعة الأفلام.

وتأتي فعالية سكة رمضان ضمن أكثر من 250 فعالية تقدمها الهيئة العامة للثقافة في شهر رمضان المبارك في جميع مناطق المملكة، وذلك من منطلق مسؤوليتها في خلق حراك ثقافي مستدام يقدم منصات إبداعية تخدم جميع شرائح المجتمع.