تقل تعازي القيادة..

صامطة – محمد الصميلي

أدّى محافظ صامطة محمد بن ناصر بن لبده ، بعد صلاة فجر اليوم، بجامع الشيخ عبدالله القرعاوي، بمحافظة صامطة، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي أول محمد أحمد عبدالله متنبك، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي خلال أداء عمله

ونقل بن لبده تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي، أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، ونائبه، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، لوالد وأسرة شهيد الواجب ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

وعبر والد الشهيد متنبك عن فخر أهله وذويه واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

أدى الصلاة مع المحافظ مدير إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصمة الشيخ أسامة زيد المدخلي وقائد الدوريات بشرطة المحافظة الملازم أول منصور كريري وعدد من المشايخ والأعيان .