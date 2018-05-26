مركز الملك سلمان للإغاثة يوزيع سلال غذائية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

بدأها في مخيم "مار الياس"..

بيروت – الشرق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع سلالا غذائية رمضانية تستهدف الأسر الفلسطينية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت، حيث بدأ التوزيع في مخيم “مار الياس”، وسيشمل التوزيع في اليومين القادمين المخيات الأخرى للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

حضر التدشين القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان الوزير المفوض وليد بن عبد الله بخاري وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية.

وتجسد المساعدات الوقفة الإنسانية الأخوية من المملكة ممثلة بالمركز تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وفي إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة لجميع الدول والشعوب المتضررة والمحتاجة.