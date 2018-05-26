أمانة الشرقية: زيارة 1953 منشأة صحية.. وإغلاق 23 مخالفة

ضمن حملة #غذاؤكم_أمانة..

الدمام – الشرق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية حملة ميدانية واسعة النطاق على عدد كبير من المنشآت الصحية، في حاضرة الدمام، منذ بداية شهر رمضان المبارك، والتي تأتي ضمن الحملة الرقابية الصحية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال شهر رمضان المبارك #غذاؤكم_أمانة.. وتهدف لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية.

وذكر المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الحملة بدأت منذ أول يوم رمضان المبارك وشملت خلال اسبوعها الأول زيارة 1953 منشأة صحية في حاضرة الدمام، وأسفرت عن تحرير 1246 مخالفة، وإغلاق 23 منشأة، وإتلاف 8600 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، فيما تم توجيه 471 إنذار، وإصدار غرامات مالية تبلغ نصف مليون ريال تقريبا.

وذكر أن الجولات الرقابية شملت محلات بيع الدواجن واللحوم والبيض والأسماك، إضافة إلى المطاعم والبوفيهات، بغرض التأكد من التزامها باشتراطات السلامة الصحية وكذلك معالجة وتصحيح وضع المنشآت المخالفة، إضافة إلى نشر التوعية الصحية بأهمية التقيد بالاشتراطات الصحية.

ولفت إلى مشاركة عشرات المراقبين الصحيين من إدارات صحة البيئة ببلديات الحاضرة، بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت الصحية باشتراطات السلامة الصحية، موضحا أنه تم خلال الجولات الميدانية رصد العديد من المخالفات الصحية من خلال عدم التزام العاملين في هذه المنشآت باشتراطات السلامة الصحية والتي تؤثر على الصحة العامة.

وأكد على أن الحملات الرقابية أسفرت عن إغلاق محلات ومصادرة وإتلاف مواد غذائية وضبط عمال مخالفين لأنظمة العمل والإقامة، مبيناً أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات وأخذ التعهدات عليهم وإلزام جميع المنشآت المخالفة بمعالجة وتصحيح وضعهم حسب النظام.

وأكد أن الأمانة لن تتهاون مع أي مخالفة تتعلق الصحة العامة، كما سيتم تطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، والتخلص من المواد الغذائية الفاسدة، وفي حال عدم معالجة الوضع وتكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة وفق الأنظمة والتعليمات.

وشدد على استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من استيفاء جميع المنشآت للاشتراطات الصحية العامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير التي تنص على تشديد الرقابة الصحية على المنشآت وتطبيق اللوائح والأنظمة البلدية في كافة المنشآت المخالفة .

وكشف الصفيان عن ارتفاع نسبة الاهتمام بتطبيق الاشتراطات الصحية في عدد كبير من المنشآت الصحية، وهو ما يتضح من عدد المخالفات والانذارات الموجه مقارنة بعدد المنشآت الصحية التي تم زيارتها خلال الأيام الماضية، معتبرا أن هذا يدل على حرص الكثير من المنشآت الصحية على تطبيق والالتزام بالأنظمة واللوائح والقوانين والتقيد بالاشتراطات الصحية، مشددا على أن الحملات الرقابية تهدف أيضا إلى نشر التوعية والتثقيف بالصحة العامة وهو هدف رئيسي تحرص عليه أمانة المنطقة الشرقية في جميع الحملات أو الجولات الرقابية التي تقوم بها.

و دعا المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد الصفيان المواطنين والمقيمين الى ضرورة الابلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر هاتف الطوارئ الخاص بالأمانة ٩٤٠ ، وذلك من خلال التعاون مع أمانة الشرقية والبلديات الفرعية والمرتبطة بها عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة، موكدا على أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بشكل فعال وسريع.