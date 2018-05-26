الدمام – الشرق

استكملت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية استعداداتها الاحترازية تحسباً للإعصار المداري ( ميكونو) وذلك من خلال توجيه المستشفيات باعتماد وتفعيل خطة الطوارئ والكوارث في حال الحاجة إليها .

وأكدت صحة الشرقية أن إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة الشرقية قد أكدت على المستشفيات بوجود توقعات صادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتشير إلى تأثر أجزاء من المملكة بالعاصفة المدارية ( ميكونو ) اعتباراً من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء والتي يمكن أن ينتج عنها بعض المخاطر الطبيعية مثل السيول والرياح النشطة المثيرة للأتربة مما يتطلب اتخاذ كافة الاجراءات التأهبية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة ما قد ينجم من حالات طبية طارئة نتيجة لهذه العاصفة ، حيث تم التوجيه مباشرة برفع جاهزية المستشفيات خلال الفترة ووضعها على أهبة الاستعداد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وبينت صحة الشرقية أنه تم تجهيز فرق طبية للاستجابة والدعم والاسناد عند الحاجة بالتنسيق مع غرفة العمليات ، إضافة تفعيل خطط الطوارئ والاخلاء والإيواء مع الجهات ذات الصلة .