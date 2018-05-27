حريق يلتهم أشجار بحيرة الأصفر بالأحساء

الأحساء – محمد الزهراني

سيطرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الأحساء، اليوم السبت، على حريق اندلع في مجموعة من الحشائش والأشجار في منطقة بحيرة الأصفر بمحافظة الأحساء.

وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية الرائد عبدالهادي بن علي الشهراني إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الأحساء تلقي بلاغا في تمام الساعة ١:٤٥ من مساء اليوم السبت عن اندلاع حريق في مجموعة من الحشائش والأشجار في بحيرة الأصفر في مساحة تقديرية ٥٠٠٠ م٢.

وأضاف الرائد الشهراني: على الفور باشرت فرق الدفاع المدني الحادث مع مشاركة لدوريات السلامة وتمت السيطرة على الحادث دون اي اصابات ولله الحمد ومازال التحقيق جاري لمعرفة أسباب الحادث .

وأوضح الرائد الشهراني أن كثافة الدخان وكل ما ينتج عن الحريق يعتمد على طبيعة المواد المشتعلة وأن ما تم مشاهدته من قبل بعض ساكني محافظة الأحساء هو ناتج احتراق الاشجار والحشائش وانتقاله نتيجة اتجاه الريح .