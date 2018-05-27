الكشافة السعودية تكرم جوالة «طابة حائل»

حائل – فاضل الغيثي

كرمت جمعية الكشافة العربية السعودية، مساء امس الجمعة، جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بطابه التابعة لمنطقة حائل، وذلك خلال حفل التكريم السنوي التي تنظمه الجمعية للوحدات الكشفية المتميزة في معسكرات الخدمة العامة، في مقر جامعة ام القرى بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بطابه طلال بن حمود الشمري لـ«الشرق»؛ أن جوالة طابه حصلت على درع التميز الكشفي الذهبي، مشيرا إلى أن جوالة لجنة التنمية بطابه تعد حديثة النشأة منذ تأسيسها عام ١٤٣٧.

وأضاف الشمري؛ حققت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بطابه درع التميز الكشفي الذهبي في الحج، عامين متتاليين، ومثلت المملكة في المنتدى الكشفي الخليجي للشباب بسلطنة عمان في عام ١٤٣٨ ، كما رشحت هذه السنه لتمثيل المملكة في المخيم الكشفي العالمي بجمهورية بولندا.