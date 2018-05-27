طبيب منتخب مصر: صلاح لن يغيب عن المونديال

وكالات – الشرق

أكد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، أن محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، خضع لأشعة اليوم، عقب تعرضه لإصابة، أثناء مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أبو العلا في تصريحات صحفية، أن الجهاز الطبي في فريق ليفربول، أبلغه بأن الأشعة أظهرت إصابته بجزع في أربطة مفصل الكتف، وعليه فإن الإصابة لن تبعده عن المشاركة في كأس العالم.

وأوضح طبيب المنتخب المصري، بأن صلاح سينضم للمنتخب من أجل الخضوع لبرنامج علاجي مكثف، للحاق بكأس العالم.

وتابع: “لم تتأكد مشاركة صلاح في أول لقاءات المنتخب بالمونديال أمام أوروجواي، فذلك سيتحدد وفقًا لمدى استجابته للعلاج”.