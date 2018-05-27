الرياض – رائد العنزي

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بشخصين، بعد تورطهما في دخول منزل مواطن بحي الرمال شرق العاصمة الرياض، وتهديد زوجته بسلاح ناري “مسدس”، وسرقة أطقم ذهب ومجوهرات وهواتف الجوال والهرب.

وأوضح، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض, أنه استكمالاً لما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود في مكافحة الجرائم بشتى أنواعها, وعلى ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية بتاريخ 1439/9/7هـ ببلاغ مواطن عن قيام شخصين بالدخول لمنزله الواقع بحي الرمال شرق العاصمة الرياض وتهديد زوجته بسلاح ناري نوع (مسدس) وسرقة أطقم ذهب ومجوهرات وهواتف الجوال والهرب.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، نظراً لأهمية ذلك وخطورته, لما فيه من انتهاك لحرمة المنازل وترويعٍ للآمنين, ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات, فقد تمكنت فرق دوريات الأمن من تحديد نوع المركبة التي يستقلها الجناة من نوع (فلوكس واجن) وكشف هوية مستخدمها الفعلي, حيث تبين أنها مستأجرة لذلك الغرض.

وأسفرت الجهود – بفضل الله – من القبض عليهما في كمين محكم (مواطنَينُ/ في العقد الثاني من العمر) وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكابهما للحادثة, جرى إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وأكدت شرطة منطقة الرياض إنها إذ تعلن عن ذلك ، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بقوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.