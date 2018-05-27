النساء الأكثر إصابة بالمرض

الدمام – الشرق

كشف لقاء طبي رمضاني أن عدد المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد بالمملكة بلغ ١٠ آلاف مصابا، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالمرض وصلت مؤخرا إلى ما بين ٣١ إلى ٥٥ شخصا لكل ١٠٠ ألف نسمة.

وكانت النسبة في عام ١٩٨٨م ستة أشخاص/١٠٠ ألف تقريبا، وعوّل المصدر التزايد الملحوظ في الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد بالمملكة على دقة التشخيص ، وزيادة عدد السكان الشباب، والتكييف، وعوامل أخرى خارجية كيميائية أو بيولوجية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للتصلب العصبي المتعدد والذي نظمته جمعية أرفى للتصلب العصبي المتعدد بالتعاون مع المجموعة الاستشارية السعودية وجمعية ساعد بعنوان (معا نلتقي)، وذلك بفندق النوفتيل بالدمام بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل.

وأوضح، رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى، عبدالعزيز التركي من أهداف جمعيتنا أن نواكب العالم في مناسباته التي تخص مرضانا الذين أنشأت من أجلهم الجمعية، ونحن اليوم وكعادتنا السنوية مع رفقائنا في أهدافنا الإنسانية جمعية ساعد والمجموعة السعودية الاستشارية نحتفل اليوم سوياً باليوم العالمي للتصلب العصبي المتعدد لتحقيق مسيرة الجمعية ورفقائها للوصول إلى المجتمع السعودي للتعريف بهذا المرض وأحدث طرق تشخيصه وعلاجه.

وأضاف التركي يعاني مجتمعنا من غياب الوعي عن هذا المرض، ومدى أهمية توفير العوامل المساعدة لتمكين مرضى التصلب العصبي من التعايش بسهولة مع المرض، لذلك لا بد للمريض وذويه من التثقيف صحياً عن هذا المرض والجوانب المهمة والمتعددة لدعم علاجهم من خلال الصحة الجسدية و النفسية.

وقالت المدير التنفيذي للجمعية سحر سلامة: إن برنامج الفعاليات تضمن محاضرات طبية تثقيفية وتوعوية والتي استهدفت المرضى وذويهم بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، شارك بها عدد من أطباء الأعصاب الاستشاريين بالمملكة وهم الدكتورة ريم البنيان، الدكتور سعد الشهراني، الدكتور ماجد العبدلي، الدكتور هاني الزهراني، والدكتور فيصل المُلا وذلك للتعريف بالتصلب العصبي المتعدد، وأعراضه، وأنواعه وطرق تشخيصه وعلاجه، تلاها مناقشات مع الحضور للإجابة عن تساؤلاتهم.

وأضافت سلامة، شملت الفعاليات معرضا توعويا تضمّن أركانا توعوية وتثقيفية وهي: ركن جمعية أرفى، ركن المجموعة السعودية الاستشارية، ركن جمعية ساعد، وركن مستشفى الملك فهد التخصصي بالإضافة إلى ركن الروائية نورة العريني وركن شعور مصاب حيث يخضع الزائر لتجربة إحساس ومشاعر مريض التصلب.

يذكر أن مرض التصلب العصبي المتعدد يصيب الرجال والنساء في الفئة العمرية التي تتراوح بين 20 إلى 50 سنة، والنساء أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالرجال وهو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي للإنسان و يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، حيث يلحق ضرراً بغشاء المايلين الذي يحيط بالخلايا العصبية ويحميها، مما يؤدي إلى إبطاء و عزل الإشارات العصبية الكهربائية المرسلة بين الدماغ و جسم الإنسان، وبالتالي يسبب ظهور أعراض المرض المتمثلة في حدوث اضطرابات بصرية، وضعف في العضلات، واختلال في التوازن، بالإضافة إلى حدوث مشاكل في الأحاسيس والتفكير والذاكرة.