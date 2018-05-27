تبوك – الشرق

كشفت شرطة منطقة تبوك، ممثلة في إدارة الضبط الجنائي والتحريات والبحث الجنائي، وبإشراف ومتابعة مباشرة من مدير شرطة منطقة تبوك اللواء غازي البدراني، غموض جثة شاب وجدت داخل سيارة متوقفة بحي النهضة.

وقال نائب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، المقدم حزام بن محمد الشهري: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في تمام الساعة 10 و30 دقيقة مساء أمس الأول الجمعة، يتضمن العثور على جثة لشخص سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر بداخل سيارة متوقفة بجوار مركز إسعاف الهلال الأحمر بحي النهضة بمدينة تبوك.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة تبوك، باشرت على الفور الجهات المختصة استكمال كافة الإجراءات الاستدلالية، ومن خلال البحث والتحري تم تحديد هوية المتوفى، وعلى ضوئه تم جمع المعلومات والبحث عن كل من له علاقة ومصلحة بقتله.

وتابع أن جهود رجال الأمن أثمرت في تحديد هوية الجناة والتوصل إليهم خلال أقل من 24 ساعة، حيث تم القبض على 6 أشخاص سعوديي الجنسية، اتضح أن لهم علاقة بمقتل المجني عليه، واعترفوا بأدوارهم بالقضية إثر خلاف مع المجني عليه، وجرى إيقافهم تمهيدًا لإحالتهم لجهة الاختصاص بالنيابة العامة.