جدة – راشد آل عكشان

أخلى الدفاع المدني بمنطقة نجران، أمس السبت، 121 أسرة، بواقع 1481 شخصًا من المواقع التي تشكل خطورة إلى محافظة الخرخير وإيوائهم في مواقع آمنة.

وكان محافظ الخرخير المكلف عامر الصيعري ، طالب الأهالي بضرورة إخلاء محافظة الخرخير من ساكنيها؛ حفاظًا على أرواحهم من أي تبعات لإعصار “مكونو”.

وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع “تويتر” أن مدني نجران، أخلى 121 أسرة بواقع 1481 شخصًا من المواقع التي تشكل خطورة إلى محافظة الخرخير وإيوائهم في مواقع آمنة، مع توفير المستلزمات الضرورية لهم بمشاركة الجهات المختصة.

وكان رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ، أعلن عن انتهاء الفترة الحرجة لتأثير العاصفة المدارية “مكونو” على المملكة.

وقال: إن الفرصة قائمة للأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على المناطق المتأثرة التي قد تستمر حتى الاثنين المقبل.